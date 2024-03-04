Обновленная версия законопроекта о мобилизации предлагает, что осужденные, получившие условный срок, могут добровольно пойти воевать. В министерстве юстиции хотят исключить "добровольность" из этой нормы, ведь защищать родину – это обязанность каждого гражданина.

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Коррупционеров можно "спокойно" призывать

Так, министр юстиции Денис Малюська считает вполне безопасным призыв лиц, осужденных за коррупционные преступления. На вопрос журналиста, можно ли таким людям доверять, ведь они, мол, не патриоты своего государства, чиновник отметил, что это не обязательно должно быть так.

По словам министра, такие люди даже часто патриоты, просто они жадные. К тому же, у нас в стране, по словам Малюська, десятилетиями культивировали коррупцию. Скажем, мало кто в своей жизни не давал даже малейшей взятки в виде "подарков" учителям, врачам или патрульным.

Безусловно, отмечает чиновник, что такое явление следует искоренять. Но в любом случае, коррупционное преступление – не препятствие для мобилизации.

Малюська отметил, что каждый гражданин должен защищать свое государство. Он не понимает, почему осужденные должны быть в привилегированном положении, чем другие, которые рискуют своей жизнью на фронте.

Безопасно ли мобилизовать осужденных

По мнению Малюська, надо мобилизовать не только тех, кто получил условный срок наказания, но и тех, кто попал в тюрьму за ненасильственные преступления. По его словам, в Украине по меньшей мере 50 тысяч человек, которые имеют судимость и находятся на свободе. Все они могут быть мобилизованы.

Справка: В то же время министр признает, что в начале войны существовал интерес даже к тем, кто получил срок за тяжкие преступления, того, кто умеет убивать. Их хотели использовать для особых спецопераций.

История с теми, кто находится за решеткой, более сложная. Из них значительно меньше тех, кого можно было бы привлечь в ВСУ. Впрочем, в этом случае также речь идет о тысячах человек, которые могли бы стать на защиту страны.

Малюська отметил, что проверка, насколько общественно безопасными являются эти люди, не займет много времени. Ведь уже каждый из осужденных проходил подобные тесты на определение вероятности совершения повторного преступления. Министерство юстиции может предоставить эту информацию в ТЦК.

Министр считает, что вполне безопасно призывать, например, нарушителей ПДД, когда последствия были не умышленными. Он убежден, что из "автомата побратимов они точно убивать не будут".