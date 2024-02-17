В Украине по меньшей мере 50 тысяч человек, которые имеют судимость и находятся на свободе. Все они могут быть мобилизованы. В то же время сложная история с теми, кто находится за решеткой, рассказывает в эфире телемарафона министр юстиции Денис Малюська, передает 24 Канал.

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Есть ли риски призыва осужденных

По словам министра, среди лиц, которые сейчас отбывают наказание меньше тех, кого можно было бы мобилизовать в ряды Вооруженных сил. В то же время так же речь идет о тысячах граждан, которые готовы защищать родину.

Малюська отмечает, что проверка рисков, насколько эти люди являются безопасными или нет не займет много времени, поскольку уже каждый из осужденных проходил тестирование на определение риска того, что они совершат повторное преступление.

Министр сказал, что ведомство готово поделиться этой информацией с ТЦК и ВСУ. Он добавил, что они могут разбить таких людей по категориям совершения преступлений.

Мне сложно представить, какую опасность будут представлять в ВСУ те, кто был осужден, например, за нарушение дорожного движения, когда последствия были не умышленными, или например, тот, кто совершил коррупционное нарушение. Они из автомата своих побратимов убивать точно не будут,

– подчеркнул Малюська.

Кроме того, он объяснил, что служить в армии не означает обязательно находиться на "нуле". Нужно многое делать, помогая тем, кто защищает Украину на передовой. В частности, строить инфраструктурные вещи. То есть вместо автомата, осужденным можно давать и лопату.

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