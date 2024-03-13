Так, на сайті Верховної Ради сьогодні, 13 березня, зареєстрували законопроєкт під номером 11079. Він пропонує засудженим раніше вийти з в'язниці за умови доєднання до лав ЗСУ.

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Служба за контрактом

Наразі текст самого документа ще не опублікований. Відомо, що його ініціаторами виступають група нардепів від "Слуги народу" та представник фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Цей законопроєкт передбачає зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України. Вони означають дозвіл на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.

Нагадаємо, що в оновленій версії законопроєкту 10449 про посилення мобілізації йдеться про те, щоб дозволити людям, які отримали умовний термін за правопорушення, добровільно вступати до української армії. Водночас у міністерстві юстиції, зокрема його очільник Денис Малюська, вважають, що мобілізація колишніх в'язнів має відбуватися примусово. Міністр заявив, що не розуміє, чому ця категорія людей повинна бути у більш привілейованому становищі, ніж інші.

Мобілізація в'язнів: що відомо