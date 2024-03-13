Так, на сайті Верховної Ради сьогодні, 13 березня, зареєстрували законопроєкт під номером 11079. Він пропонує засудженим раніше вийти з в'язниці за умови доєднання до лав ЗСУ.
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Служба за контрактом
Наразі текст самого документа ще не опублікований. Відомо, що його ініціаторами виступають група нардепів від "Слуги народу" та представник фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Цей законопроєкт передбачає зміни до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України. Вони означають дозвіл на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом під час особливого періоду.
Нагадаємо, що в оновленій версії законопроєкту 10449 про посилення мобілізації йдеться про те, щоб дозволити людям, які отримали умовний термін за правопорушення, добровільно вступати до української армії. Водночас у міністерстві юстиції, зокрема його очільник Денис Малюська, вважають, що мобілізація колишніх в'язнів має відбуватися примусово. Міністр заявив, що не розуміє, чому ця категорія людей повинна бути у більш привілейованому становищі, ніж інші.
Мобілізація в'язнів: що відомо
- За словами Малюська, існує принаймні дві категорії в'язнів, які могли б суттєво поповнити лави українського війська. Йдеться про тих, хто перебуває у в'язниці і тих, хто вийшли на свободу. Зокрема, в Україні понад 50 тисяч людей, які мають судимість і перебувають на волі. Також Малюська переконує, що тисячі осіб, які зараз відбувають покарання, готові стати на захист батьківщини.
- Міністр наголосив, що засуджені проходять перевірки на ймовірність повторення злочину. Ці дані відомство могло б передати до ТЦК. Тобто, на думку Малюська, встановити, чи становить небезпеку у війську той чи інший в'язень не складно.
- Нардеп зазначив, що цілком безпечно мобілізувати людей, які порушили правила ПДР, а також корупціонерів.
- Водночас міністр вважає, що треба надати можливість військовим та розвідці обирати із засуджених тих, кого вони забажають. Зокрема, він зауважив, що на початку війни спецслужбам були цікаві люди, які вміють вбивати, які засуджені за тяжкі злочини. Водночас, Малюська визнає, що така позиція занадто радикальна, і вона навряд чи знайде підтримку у парламенті.
- 9 березня Малюська повідомив, що незабаром законопроєкт щодо мобілізації засуджених буде зареєстрований у Раді.