Нагадаємо, що Верховна Рада у першому читанні проголосувала за проєкт закону про мобілізацію. Наразі перед другим читанням законопроєкт розглядає комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

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Добре розуміють необхідність

У Міністерстві оборони України переконані, що українці добре розуміють необхідність захищати власну країну.

Повідомляється, що рекрутингова кампанія відомства, яка тільки розпочалася й поки що пропонує набір на обмежене коло військових спеціальностей, вже продемонструвала, що ніякого загального нерозуміння у суспільстві немає.

За даними міністерства, наразі на майже 8 тисяч відкритих вакансій фіксується понад 90 тисяч заявок.

При цьому, 400 – 500 тисяч є загальними оцінками, які коригуються, залежно від розвитку подій на театрі бойових дій, та які неможливо задовольнити одразу. Триває процес посилення збройних сил, зокрема, необхідний і для того, щоб мати можливість звільнити з війська тих, хто боронить державу з перших днів повномасштабного вторгнення,

– вважають в українському оборонному відомстві.

Зараз Верховна Рада розглядає законопроєкт, яким запропоновано встановити такий термін на рівні 36 місяців.

Водночас зміни до закону про мобілізацію також дадуть можливість зрозуміти мобілізаційний потенціал через вдосконалення процесу військового обліку, а також створення відповідних цифрових механізмів.

Мовиться про зміни, які стосуються підготовки військовослужбовців. Під час воєнного стану така підготовка триватиме близько 3 місяців, що включає базову загальновійськову підготовку та підготовку за фахом.

"Наше завдання, зробити так, щоб кожен військовозобовʼязаний мав чітке уявлення про те, як проходитиме підготовка, відбір в підрозділи, служба, які гарантії дає держава, яким буде термін служби тощо. Саме нерозуміння цих деталей, яке, на жаль, існує, є тим бар’єром, який змушує частину людей уникати мобілізації в Сили оборони", – переконані у Міноборони.

Чому не можна мобілізувати СБУ та поліцію

У Міноборони зауважили, що СБУ має як власні бойові підрозділи, що ведуть бойові дії безпосередньо на лінії зіткнення, так і ті, що планують та здійснюють операції з ураження сил ворога в його тилу.

Зокрема, Служба безпеки виконує надзвичайно важливу роль у "некінетичній" протидії російській агресії, боротьбі зі шпигунством та дезінформації.

У відомстві вважають, що заклики відправити на фронт поліцейських та військовослужбовців СБУ використовуються задля поширення думки, що захист України не є справою всіх її громадян, а лише завданням окремих кіл суспільства.

Історія доводить, що повномасштабній агресії неможливо протистояти виключно силами професіоналів. Коли на Україну напала держава із втричі більшим населенням та суттєвою перевагою у чисельності війська й спроможності ВПК, мобілізація громадян, придатних до військової служби – єдиний механізм, що дозволяє стримати ворога та врятувати країну, міста, людей,

– додали у Міноборони.

Якщо говорити про військовослужбовців у тилу, то за словами відомства, в жодній сучасній війні на фронті не може перебувати більшість військовослужбовців, оскільки є небойові задачі, без яких сучасна війна не є можливою.