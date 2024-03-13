Лише протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Окупанти намагаються атакувати відразу на кількох напрямках.

Дивіться також Ще майже тисяча окупантів отримали по "пірамідці Кобзона": втрати ворога на 13 березня

Яка ситуація на фронті

Бої на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Окупанти атакують на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Запеклі бої на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Ворог не полишає атак на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

ЗСУ відбивають атаки на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Окупанти тиснуть біля Роботиного: дивіться на карті

Разом з тим, ЗСУ також завдають колосальних втрат ворогу. Так, Сили оборони протягом минулої доби завдали ударів по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також вдалося знищити ворожий склад боєприпасів.