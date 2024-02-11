Михаил Федоров заявил, что по примеру дронов необходимо открыть рынок РЭБ для предпринимателей.
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Украина заинтересована в создании РЭБ
По словам Федорова, Украина уже работает над тем, чтобы перевести производство средств радиоэлектронной борьбы на рыночные рельсы. По его словам, РЭБ уже присоединили к дроновой нормативке.
Работаем над тем, чтобы повторить успех как по дронам. Максимально открыть рынок, сделать конкуренцию,
– сказал министр.
Он уточнил, что по результатам компании будут конкурировать между собой за контракты с Минобороны.
РЭБ присоединили к дроновой нормативке, чтобы у компаний была маржинальность, чтобы было легче заключать договоры,
– добавил Федоров.
Более того, Минобороны уже начало активное контрактирование средств радиолетеронной борьбы. Кроме этого, по словам Федорова, в будущем возможно создание отдельной бригады РЭБ.
К слову, ранее Федоров показал украинский окопный РЭБ. Он предназначен для блокировки радиочастот для российских FPV-дронов. Радиус работы – от 250 метров, если расстояние между дроном и оператором дрона – 3 000 метров.
Стоит заметить, что новый Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на днях отметил, что нужно вводить новые технические решения и масштабировать уже имеющийся успешный опыт. Он отметил, что такие вещи, как применение беспилотников и современных средств РЭБ является "одним из будущих векторов построения победы в нашей освободительной войне".