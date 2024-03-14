Разведка Великобритании проанализировала ситуацию на линии фронта в Донецкой области, где оккупанты замедлили свое продвижение.
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В разведывательном обзоре говорится, что оккупанты продолжают наступать на нескольких участках линии фронта. В частности, они сосредоточили свои операции к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области. На эти направления приходится 60% сообщений о российских атаках за последние четыре недели.
Россия сократила количество атак
В то же время среднее количество зарегистрированных еженедельных наземных атак сократилось на 13% с конца февраля 2024 года, когда среднее количество за неделю достигло 600. В феврале Россия получила контроль над Авдеевкой и несколькими селами к западу от города, но, по данным британской разведки, продвижение с того времени замедлилось.
Весьма вероятно, что общая ситуация будет сложной для украинских сил в ближайшие недели, поскольку Россия продолжит восстанавливать силы и наносить удары по приоритетным направлениям,
– отмечают в Минобороны Великобритании.
Какая сейчас ситуация на разных направлениях фронта
После того, как враг отодвинул украинский гарнизон из Авдеевки, он сосредоточил свои силы на юго-востоке Донецка – в Марьинке. Также пытается двигаться на запад – в сторону Курахово, на север – в сторону Красногоровки и на юг – к Победе и Новомихайловке. Однако украинские силы останавливают продвижение врага на этих участках.
Еще одно горячее направление – Бахмутское, вблизи Часового Яра. Россияне пытаются здесь развить свои наступательные действия. Однако после того, как увеличилось поставки снарядов ВСУ, наступление врага сдерживает наша артиллерия. Также Часов Яр расположен на высоте, и это позволит нам, если в наличии будет соответствующее количество снарядов, удержать это направление.
Кроме того, противник пытается атаковать в районе Белогоровки (Северское направление). Однако там украинские силы имеют укрепрайон.