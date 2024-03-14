Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію на лінії фронту на Донеччині, де окупанти сповільнили своє просування.

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В розвідувальному огляді йдеться, що окупанти продовжують наступати на кількох ділянках лінії фронту. Зокрема, вони зосередили свої операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки Донецької області. На ці напрямки припадає 60% повідомлень про російські атаки за останні чотири тижні.

Росія скоротила кількість атак

Водночас середня кількість зареєстрованих щотижневих наземних атак скоротилася на 13% з кінця лютого 2024 року, коли середня кількість за тиждень досягла 600. У лютому Росія отримала контроль над Авдіївкою та кількома селами на захід від міста, але, за даними британської розвідки, просування відтоді сповільнилося.

Вельми ймовірно, що загальна ситуація буде складною для українських сил у найближчі тижні, оскільки Росія продовжить відновлювати сили та завдавати ударів по пріоритетних напрямках,

– зазначають у Міноборони Британії.

Яка зараз ситуація на різних напрямках фронту