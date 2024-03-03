Після захоплення Авдіївки росіяни, перебуваючи в стані ейфорії, наступають одразу на кількох напрямках. Зокрема, вони продовжують сунути до Часового Яру. Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш, передає 24 Канал.

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Росія перекинула десантників

За словами Євлаша, наразі бої йдуть у населених пунктах, які відкривають дорогу до Часового Яру. Йдеться про селище Іванівське. Там ворог активно намагається пробитися вглиб нашої оборони. Втім, українські захисники тримають лінію зіткнення та не дають ворогу рухатися вперед.

Крім того, окупанти не припиняють атаки поблизу населеного пункту Богданівка, розташованого північніше від Часового Яру. Вони туди перекидають повітряно-десантні підрозділи. Також росіяни використовують мотострілецькі полки, бойовий армійський резерв та мотопіхотну бригаду так званої "лнр".

Росія й надалі застосовує авіацію. За минулу добу ворог двічі атакував позиції наших підрозділів на Бахмутському напрямку, використовуючи керовані авіаційні бомби.

Водночас, зазначив Євлаш, противник помітно зменшив обстріли КАБами через періодичний "літакопад".

Загалом на Бахмутському напрямку відбулося 115 зіткнень, під час яких росіяни втратили 124 осіб пораненими та вбитими та ще 92 одиниці озброєння і військової техніки. 77 з них – дрони. "Дуже потужно працюють наші підрозділи РЕБу та ППО", – зазначив речник.

Де наступають росіяни: дивіться на карті

Ворог вже досить близько

Наприкінці лютого Ілля Євлаш вже доповідав про ситуацію навколо Часового Яру. Зокрема, він заявляв, що поблизу міста проводять інженерні роботи, а противник продовжує наближатися.

За словами військового, укріплення не дозволять окупантам легко взяти місто. Тоді також речник зауважував, що росіяни намагаються атакувати як у лоб, так і по флангах в Іванівському та Богданівці.

Через те, що земля Бахмутському напрямку м'яка, пішки просуватися складно, тому окупанти використовують баггі – легкі автомобілі високої прохідності з відкритими колесами, так звані всюдиходи.

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