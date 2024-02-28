Про це заявив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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"У зоні відповідальності нашої бригади за цю добу було 17 штурмових дій. До окупації Авдіївки за день було 5 – 6 штурмових дій. Перед цим було 8 – 9. Штурми тривають і вдень, і вночі", – зазначив Цеховський.

Водночас, за словами офіцера, у цьому страшного нічого немає, "фронт вирівнявся, і це наразі допомагає".

У них трохи ейфорія, вони думають перехопити час. Тактична ініціатива поки що у них в руках,

– заявив він.

Військовий зазначив, що на тлі збиття російських літаків відчутно зменшилась кількість КАБ, які вони скидають.

"І літаки знаходяться далі, бояться долітати до лінії зіткнення. Тому точність їхнього ураження також зменшується", – сказав він.

Авдіївський напрямок: акутально про ситуацію на фронті