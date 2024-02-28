Попри втрати, російські окупанти не залишають спроб вибити наші підрозділи із позицій. Про актуальну ситуацію на полі бою розповідає 24 Канал аналізує ранкове зведення Генштабу від 28 лютого та онлайн-мапу DeepStateMap.

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При цьому авіація Сил оборони завдала ударів по 15 районах зосередження особового складу противника. Також підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили 2 винищувачі-бомбардувальники Су-34 та 4 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ відмінусували 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 артилерійських засоби, 1 засіб ППО та 2 станції РЕБ противника.

Російські обстріли

Упродовж доби окупанти завдали по Україні 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснили 141 обстріл з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Чернацьке, Чуйківка, Храпівщина, Грабовське, Юнаківка, Пустогород Сумської області; Бологівка, Іванівка, Берестове Харківської області; Виїмка, Веселе, Богданівка, Дружба, Новоселівка Перша, Первомайське, Курахове, Красногорівка, Новомихайлівка, Водяне, Старомайорське та Урожайне Донецької області; Левадне, Мала Токмачка, Оріхів, Роботине Запорізької області; Молодіжне Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронті

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

Ситуація поблизу Куп'янська: карта

На Лиманському напрямку захисники відбили 11 ворожих атак в районах населених пунктів Терни та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Ворог рухається до Часового Яру: карта

На Авдіївському напрямку захисники відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті:

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та західніше Побєди Донецької області, де ворог, 29 разів намагався прорвати оборону наших військ, також відбито ще 4 атаки противника в районах південніше Вугледара, Старомайорського та Урожайного Донецької області.

На Лиманському напрямку захисники відбили 11 ворожих атак в районах населених пунктів Терни та Роздолівка Донецької області.

На Оріхівському напрямку сили оборони відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Малинівка та Роботине Запорізької області.

Ситуація поблизу Роботиного: карта

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 1 безрезультатний штурм позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.