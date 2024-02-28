Несмотря на потери, российские оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с позиций. Об актуальной ситуации на поле боя рассказывает 24 Канал анализирует утреннюю сводку Генштуба от 28 февраля и онлайн-карту DeepStateMap.

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При этом авиация Сил обороны нанесла удары по 15 районам сосредоточения личного состава противника. Также подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили 2 истребителя-бомбардировщика Су-34 и 4 разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск отминусовали 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 артиллерийских средства, 1 средство ПВО и 2 станции РЭБ противника.

Российские обстрелы

В течение суток оккупанты нанесли по Украине 8 ракетных и 75 авиационных ударов, осуществили 141 обстрел из РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары подверглись населенные пункты Чернацкое, Чуйковка, Храповщина, Грабовское, Юнаковка, Пустогород Сумской области; Бологовка, Ивановка, Берестовое Харьковской области; Выемка, Веселое, Богдановка, Дружба, Новоселовка Первая, Первомайское, Курахово, Красногоровка, Новомихайловка, Водяное, Старомайорское и Урожайное Донецкой области; Левадное, Малая Токмачка, Орехов, Роботино Запорожской области; Молодежное Херсонской области.

Под артиллерийским огнем были более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронте

На Купянском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области.

Ситуация вблизи Купянска: карта

На Лиманском направлении защитники отбили 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны и Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отбили 11 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

Враг движется к Часовому Яру: карта

На Авдеевском направлении защитники отбили 25 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Авдеевское направление на карте:

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и западнее Победы Донецкой области, где враг, 29 раз пытался прорвать оборону наших войск, также отражено еще 4 атаки противника в районах южнее Угледара, Старомайорского и Урожайного Донецкой области.

На Лиманском направлении защитники отбили 11 вражеских атак в районах населенных пунктов Терны и Роздоловка Донецкой области.

На Ореховском направлении силы обороны отбили 8 атак противника в районах населенных пунктов Малиновка и Роботино Запорожской области.

Ситуация вблизи Роботино: карта

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 1 безрезультатный штурм позиций наших войск на левобережье Днепра.