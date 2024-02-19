Оккупанты активизировались вблизи населенных пунктов, которые ВСУ освободили в прошлом году. В частности, оккупанты давят на Роботино.

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Россияне на Юге

CNN пишет, что по сообщениям как российских, так и украинских источников, на Юге Украины оккупанты массово наращивают присутствие. Говорится о Запорожской области – в той зоне, где в 2023 году контрнаступали Вооруженные Силы. Враг пытается давить на Работино, которое освободили в прошлом году.

По данным аналитиков, Россия собрала на том участке 50-тысячную группировку войск.

Какова ситуация вблизи Работино: смотрите на карте

Подчеркиваем! Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий 18 февраля отметил, что ситуация на Запорожском направлении стабильная. Потери позиций ВСУ не допустили, враг несет потери. На этом участке фронта войска "размазаны" вдоль всей линии фронта, что минимизирует угрозу.

ВСУ знают о движениях россиян

Начальник пресс-службы оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Илья Евлаш в эфире "Радио Свобода" рассказал, что после удара по Авдеевке российские силы могут перегруппироваться и после этого перебросить войска на другие направления. На это им понадобится около недели.

Конечно, что сейчас будем активно следить за тем, как они будут перегруппировываться. Обычно они требуют определенного времени, где-то неделю на то, чтобы перегруппироваться, переместить свои подразделения. А дальше будем следить за тем, куда дальше они начнут давить,

– отметил спикер.

По его словам, сейчас россияне пытаются давить на Лимано-Купянском направлении, а если точнее – сосредоточены на реке Черный Жеребец и в районе Тернов.

Какова ситуация на этом направлении

В Генштабе 19 февраля сообщили, что за прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. В частности, враг 10 раз безрезультатно пытался атаковать позиции ВСУ в районе Работино Запорожской области.

О попытках наступления на этом участке в том числе фиксировали и ранее – однако военные отбили атаку. Во время попытки наступления россиян 17 февраля украинским бойцам удалось уничтожить 18 единиц техники, из них 3 танка. Кроме этого, около 70 россиян было окончательно ликвидировано, еще 80 ожидают билет на концерт Кобзона.