Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. Он отметил, что ситуация на Запорожском направлении стабильная, передает 24 Канал.

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Лиховий рассказал о ситуации на Запорожском направлении

Капитан отметил, что потери позиций Вооруженных Сил Украины, в частности на Запорожском направлении, относительно чего, как говорят определенные СМИ, есть некоторая активизация, пока наши защитники не допустили.

Враг несет значительные потери,

– подытожил Лиховий.

Спикер также сообщил, что на Запорожском направлении российские войска "размазаны" вдоль всей линии фронта, что минимизирует угрозу на этом участке. Лиховий также опроверг заявления о "двойном преимуществе" противника и возможном наступлении на Запорожье.

ВСУ отбили все атаки врага на Запорожском направлении

В Генштабе ВСУ 18 февраля в своем отчете рассказали, что на Запорожском направлении оккупанты 13 раз безуспешно пытались атаковать позиции наших войск. В частности, вражеская армия сосредоточилась западнее Вербового и Работино Запорожской области.

Кроме того, в оперативном командовании "Запад" также отметили, что 17 февраля украинским военным удалось уничтожить 18 единиц техники оккупантов, из них 3 танка. Кроме этого, около 70 россиян было окончательно ликвидировано, еще 80 ожидают стали "трехсотыми" и ждут свой "билет на концерт Кобзона".

Военные отметили, что во вражеском наступлении было привлечено 30 единиц техники и достаточно большой личный состав противника. Однако несмотря на это все оккупантам все равно не удалось продвинуться на этом направлении.

В целом в этот день наши защитники ликвидировали еще 1 080 российских захватчиков. Кроме того, украинские военные уничтожили 3 вражеских самолета и десятки другой техники врага на фронте.

Обратите внимание! В недавнем заявлении Дмитрий Лиховой, представитель ОСУВ "Таврия", заверил общественность, что ситуация на Запорожском направлении остается стабильной. Несмотря на присутствие большой группировки противника от границы с Донецкой до Днепропетровской области, обстановка на Запорожском направлении существенно отличается от ситуации в Авдеевке. Лиховий подчеркнул, что непосредственной угрозы для Запорожья нет.