Так, только за минувшие сутки наши герои ликвидировали еще 1 080 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили 3 вражеских самолета и десятки другой техники, пишет 24 Канал.
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Потери России на утро 18 февраля
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:
- личного состава – около 402 430 (+1080) человек,
- танков – 6487 (+11),
- боевых бронированных машин – 12 198 (+53),
- артиллерийских систем – 9709 (+40),
- РСЗО – 984 (+0),
- средства ПВО – 674 (+3),
- самолетов – 335 (+3),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 449 (+36),
- крылатые ракеты – 1898 (+2),
- корабли /катера – 25 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12736 (+2),
- специальная техника – 1 540 (+7).
Потери России по состоянию на 18 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника. Кроме того, подразделения ракетных войск также нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктах управления, 4 артиллерийских средствах, 4 складах боеприпасов и 1 станции РЭБ противника.