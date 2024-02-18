Так, только за минувшие сутки наши герои ликвидировали еще 1 080 российских захватчиков. Кроме того, уничтожили 3 вражеских самолета и десятки другой техники, пишет 24 Канал.

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Потери России на утро 18 февраля

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

личного состава – около 402 430 (+1080) человек,

танков – 6487 (+11),

боевых бронированных машин – 12 198 (+53),

артиллерийских систем – 9709 (+40),

РСЗО – 984 (+0),

средства ПВО – 674 (+3),

самолетов – 335 (+3),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 449 (+36),

крылатые ракеты – 1898 (+2),

корабли /катера – 25 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12736 (+2),

специальная техника – 1 540 (+7).



Потери России по состоянию на 18 февраля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника. Кроме того, подразделения ракетных войск также нанесли удары по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктах управления, 4 артиллерийских средствах, 4 складах боеприпасов и 1 станции РЭБ противника.