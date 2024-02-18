Так, лише за минулу добу наші герої ліквідували ще 1 080 російських загарбників. Окрім того, знищили 3 ворожі літаки та десятки іншої техніки, пише 24 Канал.

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Втрати Росії на ранок 18 лютого

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

особового складу – близько 402 430 (+1080) осіб,

танків – 6487 (+11),

бойових броньованих машин – 12 198 (+53),

артилерійських систем – 9709 (+40),

РСЗВ – 984 (+0),

засоби ППО – 674 (+3),

літаків – 335 (+3),

гелікоптерів – 325 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 449 (+36),

крилаті ракети – 1898 (+2),

кораблі /катери – 25 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 12736 (+2),

спеціальна техніка – 1 540 (+7).



Втрати Росії станом на 18 лютого 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника. Окрім того, підрозділи ракетних військ також завдали ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів та 1 станції РЕБ противника.

Де збили російські літаки

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що уранці 17 лютого на Сході українські захисники збили відразу 3 російських літаки – два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський додав, що збити російські літаки вдалося під час того, як ворог намагався завдати ударів керованими авіабомбами по позиціях наших військ.

Росіяни почали розганяти вкиди, що буцімто "патєрь нєт", всі пілоти живі, Су-34 повернулися на бази, а підбити вдалося лише Су-35. Однак Олещук потролив окупантів та вирішив нагадати їм про існування системи Коспас-Сарсат (Cospas-Sarsat) – супутникова пошуково-рятувальна система. Зокрема, на знімках видно 4 точки, де російські пілоти подавали сигнали про допомогу.