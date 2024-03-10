Після того, як Росія три тижні тому захопила Авдіївку, Україна та союзники побоювались, що вона зможе отримати стратегічну перевагу та продовжити наступ. Однак російські напади зупинилися навколо трьох сусідніх сіл.

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Українська оборона вистояла

Причиною того, що ситуація розгортається саме так, військові експерти називають декілька факторів. Зокрема, саму місцевість, де важко розвити наступ, низький моральний дух та виснаження росіян та те, що Україна залучила більше засобів для оборони цього району.

Водночас ініціатива на полі бою досі належить Росії. Проте наразі бойові дії, схоже, повернулися до боїв вперед і назад, які були характерними для повномасштабної війни у 2023 році.

Захоплення Авдіївки не призвело до краху українських ліній, можливості для росіян вийти на відкриту територію або навіть досягти великих успіхів,

– сказав Тібо Фуйе, заступник директора Інституту стратегічних і оборонних досліджень США.

За останні 10 днів Москва захопила лише трохи більше милі, згідно з відкритими картами. Її бійці потрапили в бої в селах Бердичі, Орлівка та Тоненьке та навколо них.

Російські війська намагаються просуватись, але їх знищують на відкритій території. Україна відправила для оборони Авдіївки одних із своїх найкращих військових.

47-ма бригада, яку минулого року навчили та оснастили США, обороняє Бердичі. Українська армія "залучає всю можливу зброю» для боротьби під Авдіївкою", заявив голова громадської дослідницької групи Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан.

Українські сили теж зазнали втрат

У виданні зазначають, що військові експерти кажуть, що Україна продовжує оборонятись на цих позиціях, щоб підготувати укріплення далі. Після того, як росіяни таки захопили Авдіївку, потрібен час, щоб знову повернути оборонні лінії на місце.

Росія втратила багато військових під час штурмів Авдіївки. Британська військова розвідка заявила, що середньодобова кількість убитих і поранених російських військових у лютому, коли Москва скеровувала велику кількість сил для боротьби за Авдіївку, досягла 983 осіб, що є "найвищим показником з початку війни".

Українські сили отримали вигоду від рельєфу місцевості. У той час як російські війська атакують Бердичі, Орлівку та Тоненьке через відкриті поля з невеликим прикриттям, українські підрозділи утримують висоту в селах, що полегшує націлювання на російських солдатів, що наближаються.

Якщо російські війська зрештою захоплять ці три села, незрозуміло, якими будуть їхні наступні дії, враховуючи, що місцевість горбиста та всіяна струмками та водоймами, що ускладнює подальше просування.

Пан Кузан сказав, що російська армія зараз атакує кілька місць уздовж лінії фронту протяжністю понад 600 миль, щоб перевірити оборону України. Якщо їм вдасться пробитися, то будуть залучені додаткові резерви.

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