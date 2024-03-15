Загалом ворог здійснив 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, а також 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Яка ситуація на фронті

Ворог атакує на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Росіяни намагалися наступати біля Бахмуту: дивіться на карті

Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Окупанти атакують на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Сили оборони стримують наступ росіян в Запорізькій області: дивіться на карті

Ситуація на інших ділянках фронту

Сили оборони завдали втрат окупантам

  • Протягом минулої доби Силами оборони було ліквідовано 580 окупантів. Загалом російська армія від 24 лютого 2022 року втратила близько 428 420 осіб та тисячі одиниць техніки.
  • Також відомо, що протягом минулої доби авіація ЗСУ завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.