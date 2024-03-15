Загалом ворог здійснив 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, а також 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Яка ситуація на фронті

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог атакує на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах Богданівки Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

Росіяни намагалися наступати біля Бахмуту: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

Ворог намагається штурмувати позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Окупанти атакують на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

Сили оборони стримують наступ росіян в Запорізькій області: дивіться на карті

Ситуація на інших ділянках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено один безуспішний штурм позицій наших військ.

Сили оборони завдали втрат окупантам