В целом враг совершил 16 ракетных и 130 авиационных ударов, а также 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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Какая ситуация на фронте

Враг атакует на Лиманском направлении: смотрите на карте

Россияне пытались наступать возле Бахмута: смотрите на карте

Враг пытается штурмовать позиции ВСУ на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Оккупанты атакуют на Новопавловском направлении: смотрите на карте

Силы обороны сдерживают наступление россиян в Запорожской области: смотрите на карте

Ситуация на других участках фронта

Силы обороны нанесли потери оккупантам

  • За прошедшие сутки Силами обороны было ликвидировано 580 оккупантов. В общем российская армия с 24 февраля 2022 года потеряла около 428 420 человек и тысячи единиц техники.
  • Также известно, что за прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника.