Также российская армия продолжает терять десятки единиц техники. С начала полномасштабного вторжения российские захватчики уже понесли колоссальные потери.

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Актуальная статистика потерь

За более чем 2 года полномасштабной войны российская армия потеряла:

личного состава – около 428 420 (+580) человек,

танков – 6 758 (+1),

боевых бронированных машин – 12 949 (+11),

артиллерийских систем – 10 580 (+15),

РСЗВ – 1017 (+0),

средства ПВО – 717 (+0),

самолетов – 347 (+0),

вертолетов – 325 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 254 (+34),

крылатые ракеты – 1 920 (+0),

корабли /катера – 26 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 13 993 (+34),

специальная техника – 1 711 (+3).



Потери врага по состоянию на 15 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки авиация Сил обороны также нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника.

В НАТО озвучили потери России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за более чем 2 года полномасштабной войны Россия потеряла более 350 тысяч военных. Говорится не только об убитых, но и раненых оккупантов.

Россия платит очень высокую цену за незначительные достижения. На суше война Путина уже стоила России более 350 тысяч военных потерь,

– заявил Столтенбер.

Генсек Альянса также добавил, что Россия теряет технику, в частности украинские беспилотники смогли потопить значительную часть российского флота. Только с начала 2024 года украинские спецназовцы потопили 3 российских корабля: большой десантный корабль "Цезарь Куников", ракетный катер "Ивановец" и патрульный катер "Сергей Котов".

Глава НАТО говорит, что успешная морская операция свидетельствует о компетентности украинских Вооруженных сил и оружия, которое передают члены Альянса.

Также в феврале 2024 года украинские защитники устроили настоящий "самолетопад" для российской авиации. Точной работой Воздушные силы "приземлили" 15 самолетов, среди которых истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и самолет-разведчик А-50.