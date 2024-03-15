Также российская армия продолжает терять десятки единиц техники. С начала полномасштабного вторжения российские захватчики уже понесли колоссальные потери.
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Актуальная статистика потерь
За более чем 2 года полномасштабной войны российская армия потеряла:
- личного состава – около 428 420 (+580) человек,
- танков – 6 758 (+1),
- боевых бронированных машин – 12 949 (+11),
- артиллерийских систем – 10 580 (+15),
- РСЗВ – 1017 (+0),
- средства ПВО – 717 (+0),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8 254 (+34),
- крылатые ракеты – 1 920 (+0),
- корабли /катера – 26 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 13 993 (+34),
- специальная техника – 1 711 (+3).
Потери врага по состоянию на 15 марта 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
За прошедшие сутки авиация Сил обороны также нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника.
В НАТО озвучили потери России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что за более чем 2 года полномасштабной войны Россия потеряла более 350 тысяч военных. Говорится не только об убитых, но и раненых оккупантов.
Россия платит очень высокую цену за незначительные достижения. На суше война Путина уже стоила России более 350 тысяч военных потерь,
– заявил Столтенбер.
Генсек Альянса также добавил, что Россия теряет технику, в частности украинские беспилотники смогли потопить значительную часть российского флота. Только с начала 2024 года украинские спецназовцы потопили 3 российских корабля: большой десантный корабль "Цезарь Куников", ракетный катер "Ивановец" и патрульный катер "Сергей Котов".
Глава НАТО говорит, что успешная морская операция свидетельствует о компетентности украинских Вооруженных сил и оружия, которое передают члены Альянса.
Также в феврале 2024 года украинские защитники устроили настоящий "самолетопад" для российской авиации. Точной работой Воздушные силы "приземлили" 15 самолетов, среди которых истребители-бомбардировщики Су-34, истребители Су-35 и самолет-разведчик А-50.