Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что чем меньше боеприпасов и техники – тем меньшую ширину фронта смогут удерживать оккупанты. Однако при этом единственный бесконечный ресурс врага – это люди.

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"Террористический ресурс у россиян – примерно 1000 террористов в сутки. Есть 1120 городов в России примерно. Если даже по одному террористу ставить в ряды, то 1120 российских военных могут ежесуточно поставляться в войска", – сказал Свитан.

Примерно такое же количество российских военных и уничтожают ежедневно украинские защитники.

Желание Путина

Допустим, россияне уже вышли на работу "с колес" в производстве боеприпасов – они изготавливают 5 – 7 тысяч снарядов в сутки. Оккупанты при этом за день используют 7 – 10 тысяч боеприпасов. Здесь говорится также об иранских, китайских и северокорейских снарядах.

Почему Путину очень срочно сейчас надо остановить вообще боевые действия по линии фронта? Почему сейчас мы слышим призывы к "замораживанию конфликта"? Это Путину нужно остановиться для того, чтобы создать определенные запасы, чтобы не работать "с колес",

– считает военный эксперт.

Президент страны-агрессора не может увеличить интенсивность боевых действий. Не только наступательных, но и оборонительных.

Время на "восстановление"

За год, считает полковник запаса ВСУ, оккупанты могут иметь проблемы с техникой. Они могут достать почти всю технику с советских складов. Восстановить, поставить в строй и её больше не будет. Далее захватчики смогут использовать только ту технику, которую будут производить.

"Это, можно сказать, придется россиянам отказаться от наступательных моментов. Этой техники хватит только на оборонительные мероприятия на линии фронта 1200 километров", – сказал лётчик-инструктор.

Россияне прекрасно понимают, что дальнейшее уничтожение российской техники приведет к полному её уничтожению. То же самое касается и авиации. Такой процесс уже идет с Черноморским флотом России. Так украинские военные уже уничтожили или вывели из строя более трети вражеских кораблей.

"Российская военщина понимает, что в следующем году она не сможет даже оборонительные мероприятия проводить. Им надо остановить боевые действия, им надо лет на пять полностью перезарядиться", – добавил Роман Свитан.

Это уже для того, чтобы подготовиться к движению против стран НАТО. По крайней мере, в Европу.

На кого работает время

Пока украинская армия воюет, а не остановилась, время работает на Украину. Оно может начать работать на Владимира Путина только тогда, если Украину или заставят, или она сама согласится прекратить боевые действия – то есть заморозить войну.

Вот тогда время будет работать на Путина. Причем ежедневно 5 – 7 тысяч снарядов будут ложиться на склады, а потом они смогут снова по 60 – 70 тысяч использовать их ежедневно,

– считает полковник запаса ВСУ.

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