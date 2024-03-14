С 24 февраля 2022 года россияне потеряли 427 840 единиц личного состава.
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Потери врага
- личного состава / personnel - около/ около 427840 (+970) человек / persons,
- танков / tanks - 6757 (+5) ед,
- боевых бронированных машин / APV - 12938 (+17) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 10565 (+11) ед,
- РСЗО / MLRS – 1017 (+0) ед,
- средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems - 717 (+2) ед,
- самолетов / aircraft – 347 (+0) ед,
- вертолетов / helicopters – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level – 8220 (+15),
- крылатые ракеты / cruise missiles - 1920 (+1),
- корабли / катера / warships / boats - 26 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 13959 (+27) ед,
- специальная техника / special equipment - 1708 (+9)