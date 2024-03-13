Топ-менеджер мог погибнуть в результате атаки по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области. Об этом сообщили источники 24 Канала в спецслужбах.
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Российский бизнесмен мог погибнуть при атаке на НПЗ
Утром, 12 марта, нефтебазу "Лукойл" в Кстово под Нижним Новгородом Нижегородской области России атаковали дроны. Там вспыхнул пожар.
Собеседники в украинских спецслужбах сообщили, что во время взрывов на НПЗ мог погибнуть вице-президент компании "Лукойл" Виталий Робертус.
Такое развитие событий вполне возможно, поскольку накануне российские СМИ сообщили о смерти Робертуса, не называя ее причины.
Поэтому, он мог погибнуть в результате атаки по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.
Однако по состоянию на данный момент детали по поводу смерти Робертуса в результате атаки выясняют. Заметим, что это уже четвертый подобный случай за последние два года.
Что этому предшествовало: основное
- Ранее в России на 54 году жизни умер вице-президент нефтяной компании "Лукойл" Виталий Робертус. Что стало причиной внезапной гибели одного из топ-менеджеров пресс-служба предприятия не сообщает.
- Виталий Робертус всю жизнь работал исключительно на ПАО "Лукойл" – он провел в компании 30 лет. Добавим, что российская нефтяная "Лукойл" находится под секторальными санкциями США с января 2022 года.
- Также стоит отметить, что это уже не первая по счету внезапная смерть в ПАО "Лукойл" – к Робертусу в России погибли еще трое чиновников этого предприятия. А внезапные смерти чиновников разных нефтекомпаний стали уже регулярными.
- Напомним, что ночью 12 марта вышеупомянутую нефтебазу атаковали беспилотники. По предварительной информации, дрон попал в установки перегонки нефти, после чего вспыхнул масштабный пожар.
- Она расположена в городе Кстово под Нижним Новгородом. В этот объект россияне вложили более 100 миллиардов рублей, чтобы сделать его крупнейшим полимерным производством в России.
- Атака дронов привела к остановке основной установки завода, имеющей стратегическое значение для всей нефтеперерабатывающей отрасли России. Это уже второй удар по заводу после январской поломки, поскольку санкции ограничили возможность закупить оборудование.