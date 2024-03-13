Топменеджер міг загинути внаслідок атаки по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області. Про це повідомили джерела 24 Каналу у спецслужбах.

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Російський бізнесмен міг загинути під час атаки на НПЗ

Зранку, 12 березня, нафтобазу "Лукойл" у Кстово, що під Нижнім Новгородом Нижньогородської області Росії, атакували дрони. Там спалахнула пожежа.

Співрозмовники в українських спецслужбах повідомили, що під час вибухів на НПЗ міг загинути віцепрезидент компанії "Лукойл" Віталій Робертус.

Такий розвиток подій є цілком ймовірним, оскільки напередодні російські ЗМІ повідомили про смерть Робертуса, не називаючи її причини.

Тому він міг загинути внаслідок атаки по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області.

Однак станом на зараз деталі стосовно смерті Робертуса внаслідок атаки з'ясовують. Зауважимо, що загалом це вже четвертий подібний випадок за останні два роки.

Що цьому передувало: основне