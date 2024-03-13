Повідомляється, що з життя пішов віцепрезидент компанії Віталій Робертус. Відповідну інформацію повідомила пресслужба "Лукойл"

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Смерть бізнесмена

У Росії на 54 році життя помер віцепрезидент нафтової компанії "Лукойл" Віталій Робертус. Що стало причиною раптової загибелі одного з топменеджерів пресслужба підприємства не повідомляє.

Віталій Робертус все життя працював виключно на ПАТ "Лукойл" – він провів у компанії 30 років. Додамо, що російська нафтова "Лукойл" перебуває під секторальними санкціями США з січня 2022 року.

Віталій Робертус раптово помер 13 березня / російські ЗМІ

Також варто наголосити, що це вже не перша за рахунком раптова смерть у ПАТ "Лукойл" – до Робертуса у Росії загинуло ще троє посадовців цього підприємства. А раптові смерті посадовців різних нафтокомпаній стали вже регулярними.

Смерті членів "Лукойл"