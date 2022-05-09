Помер Субботін в Митищах, що на окраїні Москви за доволі незвичних обставин. Тіло його виявили ввечері в неділю, 8 травня. І лише в понеділок, 9 травня, це офіційно підтвердили.

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За даними російських ЗМІ, його тіло виявили в підвалі будинку шамана, який проводив незвичні обряди. Серед них і позбавлення похмілля.

Саме за цим доволі часто до послуг шамана і звертався Субботін. Процедура включала використання отруйної жаби. На тілі робився надріз, куди й капали жаб'ячою отрутою. Після цього на людину нападала рвота. А вже після неї – довгоочікуване полегшення.

Серед інших "послуг" шамана також були й викликання духів, принесення в жертву тварин та купання в крові півнів.

Субботін давно дружив з подружжям шаманів. Тож звернувся до них "за допомогою" в черговий раз. Повідомляється, що до цього він безпробудно вживав алкоголь. В запій пішов після того, як дружина на декілька днів поїхала з дому.

Та тільки цього разу "лікування" у шамана не допомогло. Навпаки, олігарху стало погано з серцем. Але викликати медиків шаман не захотів. Тож просто дав Субботіну таблетку корвалол та поклав спати в себе в підвалі. Там російський мільярдер і помер.

Від чого саме він помер – жаб'ячої отрути чи чогось іншого – тепер має встановити слідство.

Олександр Субботін – колишній член правління ТОВ "Торговий дім Лукойл" та рідний брат колишнього віцепрезидента "Лукойлу" Валерія Суботіна. Після роботи в "Лукойлі" Олександр Субботін став власником "Нової транспортної компанії" (НТК).