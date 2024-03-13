Сообщается, что из жизни ушел вице-президент компании Виталий Робертус. Соответствующую информацию сообщила пресс-служба “Лукойл”

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Смерть бизнесмена

В России на 54 году жизни умер вице-президент нефтяной компании "Лукойл" Виталий Робертус. Что стало причиной внезапной гибели одного из топ-менеджеров пресс-служба предприятия не сообщает.

Виталий Робертус всю жизнь работал исключительно на ПАО "Лукойл" – он провел в компании 30 лет. Добавим, что российская нефтяная "Лукойл" находится под секторальными санкциями США с января 2022 года.

Виталий Робертус внезапно умер 13 марта / российские СМИ

Также стоит отметить, что это уже не первая по счету внезапная смерть в ПАО "Лукойл" – до Робертуса в России погибло еще трое должностных лиц этого предприятия. А внезапные смерти должностных лиц различных нефтекомпаний стали уже регулярными.

Смерти членов "Лукойл"