Дві установки пошкоджені

Пошкодження стосувалися установок АВТ-4 й АТ-6, які відіграють важливу роль у процесі розділення нафти на основні фракції, такі як бензин, дизельне пальне та мазут.

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Установка АТ-6 має потужність 23 190 тонн на добу, що складає 47,5% від загальної потужності первинної переробки заводу, тоді як установка АВТ-4 має потужність 11 400 тонн на добу, або 23,4% від загальної потужності.

Важливо! Отже, збиток від атаки дронів може призвести до зниження загальної потужності первинної переробки на заводі на 70% на період відновлення.

Рязанський НПЗ є третім за величиною в Росії з погляду обсягів переробки нафти, поступаючись лише заводам Газпромнєфть-ОНПЗ в Омську та Кірішинєфтєоргсинтезу поблизу Санкт-Петербурга.

Цікаво! За даними Reuters, у 2023 році завод переробив 12,67 мільйона тонн нафти, що становить 4,6% від усього нафтоперероблення в Росії, виробивши 2,79 мільйона тонн автомобільного бензину, 3,64 мільйона тонн дизельного пального, 3,12 мільйонів тонн мазуту та 0,87 мільйона тонн авіаційного палива

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