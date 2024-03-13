Дві установки пошкоджені
Пошкодження стосувалися установок АВТ-4 й АТ-6, які відіграють важливу роль у процесі розділення нафти на основні фракції, такі як бензин, дизельне пальне та мазут.
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Установка АТ-6 має потужність 23 190 тонн на добу, що складає 47,5% від загальної потужності первинної переробки заводу, тоді як установка АВТ-4 має потужність 11 400 тонн на добу, або 23,4% від загальної потужності.
Рязанський НПЗ є третім за величиною в Росії з погляду обсягів переробки нафти, поступаючись лише заводам Газпромнєфть-ОНПЗ в Омську та Кірішинєфтєоргсинтезу поблизу Санкт-Петербурга.
Інші атаки на російські НПЗ
- 12 березня через атаку дронів на нафтопереробний завод "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у Кстово, Росія, який є четвертим за потужністю в країні, було виведено з ладу ключову установку.
- Ця установка відповідала за понад 50% потужності заводу з первинного перероблення нафти. Наступного дня, 13 березня, Служба безпеки України здійснила атаки дронами на три з п'яти найбільших нафтопереробних заводів Росії, розташованих у Кстово, Рязані та Кірішах.
- Додатково було повідомлено про призупинення роботи Новошахтинського нафтопереробного заводу, що знаходиться у Ростовській області.