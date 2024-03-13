Две установки повреждены

Повреждения касались установок АВТ-4 и АТ-6, которые играют важную роль в процессе разделения нефти на основные фракции, такие как бензин, дизельное топливо и мазут.

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Установка АТ-6 имеет мощность 23 190 тонн в сутки, что составляет 47,5% от общей мощности первичной переработки завода, тогда как установка АВТ-4 имеет мощность 11 400 тонн в сутки, или 23,4% от общей мощности.

Важно! Итак, ущерб от атаки дронов может привести к снижению общей мощности первичной переработки на заводе на 70% на период восстановления.

Рязанский НПЗ является третьим по величине в России с точки зрения объемов переработки нефти, уступая лишь заводам Газпромнефть-ОНПЗ в Омске и Киришинефтеоргсинтеза вблизи Санкт-Петербурга.

Интересно! По данным Reuters, в 2023 году завод переработал 12,67 миллиона тонн нефти, что составляет 4,6% от всей нефтепереработки в России, произведя 2,79 миллиона тонн автомобильного бензина, 3,64 миллиона тонн дизельного топлива, 3,12 миллионов тонн мазута и 0,87 миллиона тонн авиационного топлива

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