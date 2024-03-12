Ранок 12 березня знаменувався новиною про успішну атаку на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", що переробляв значну частку російської нафти. За даними аналітиків, підприємство обробляло 15 мільйонів тонн нафти щороку, що становить 5% від всеросійського об'єму.

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"Лукойл" під ударом: збитки ростуть

Атака дронів призвела до зупинки основної установки заводу, яка має стратегічне значення для всієї нафтопереробної галузі Росії. Це вже другий удар по заводу, після січневої поломки через санкції.

Цей завод став однією з перших жертв санкцій проти Росії, бо 4 січня 2024 року на ньому через поломку компресійного обладнання вийшла з ладу ще одна установка каталітичного крекінгу,

– зазначають експерти.

Попередні атаки дронами на нафтопереробні об'єкти в Росії вже завдали мільярдних збитків. Ця атака на "Лукойл" лише підсилює твердження, що тиск на російську нафтопереробну промисловість не зупинятиметься.

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Зверніть увагу! Окрім "Лукойлу", цієї ночі дрони атакували інші об'єкти в Росії, зокрема нафтобазу в Орлі. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа, яку окупанти тривалий час ліквідовували.

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