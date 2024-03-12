Утро 12 марта знаменовалось новостью об успешной атаке на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", перерабатывавший значительную долю российской нефти. По данным аналитиков, предприятие обрабатывало 15 миллионов тонн нефти ежегодно, что составляет 5% от всероссийского объема.
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"Лукойл" под ударом: убытки растут
Атака дронов привела к остановке основной установки завода, которая имеет стратегическое значение для всей нефтеперерабатывающей отрасли России. Это уже второй удар по заводу, после январской поломки из-за санкций.
Этот завод стал одной из первых жертв санкций против России, потому что 4 января 2024 года на нем из-за поломки компрессионного оборудования вышла из строя еще одна установка каталитического крекинга,
– отмечают эксперты.
Предыдущие атаки дронами на нефтеперерабатывающие объекты в России уже нанесли миллиардные убытки. Эта атака на "Лукойл" лишь усиливает утверждение, что давление на российскую нефтеперерабатывающую промышленность не будет останавливаться.
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Больше о неспокойной ночи
- Россия пожинает плоды своей агрессии против Украины. Ночью 12 марта беспилотники атаковали ее территорию, вызывая пожары и разрушения. Нефтеперерабатывающие заводы в Орловской и Нижегородской областях получили серьезные повреждения в результате этих атак.
- Мэр Орла подтвердил "падение обломков беспилотника" на объекте, что повлекло возгорание цистерн с нефтепродуктами. Местные жители сообщили о взрыве перед началом пожара. Было эвакуировано 17 человек. Пожарные бригады были направлены на место происшествия – жертв удалось избежать.
- В Белгородской области беспилотник сбросил взрывные устройства, повредив инфраструктуру и оставив без электроснабжения несколько сел. Окна в жилых домах были выбиты, а электролинии повреждены. Российская ПВО заявила об уничтожении восьмерки реактивных снарядов и одной ракеты над Белгородской областью.
- В Курской области было сбито 11 БПЛА. Московская область также подверглась атакам дронов, но российская противовоздушная оборона заявила об их уничтожении. В Брянской, Ленинградской и Тульской областях также были сбиты беспилотники.