Утро 12 марта знаменовалось новостью об успешной атаке на "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", перерабатывавший значительную долю российской нефти. По данным аналитиков, предприятие обрабатывало 15 миллионов тонн нефти ежегодно, что составляет 5% от всероссийского объема.

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"Лукойл" под ударом: убытки растут

Атака дронов привела к остановке основной установки завода, которая имеет стратегическое значение для всей нефтеперерабатывающей отрасли России. Это уже второй удар по заводу, после январской поломки из-за санкций.

Этот завод стал одной из первых жертв санкций против России, потому что 4 января 2024 года на нем из-за поломки компрессионного оборудования вышла из строя еще одна установка каталитического крекинга,

– отмечают эксперты.

Предыдущие атаки дронами на нефтеперерабатывающие объекты в России уже нанесли миллиардные убытки. Эта атака на "Лукойл" лишь усиливает утверждение, что давление на российскую нефтеперерабатывающую промышленность не будет останавливаться.

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Обратите внимание! Кроме "Лукойла", этой ночью дроны атаковали другие объекты в России, в частности, нефтебазу в Орле. В результате вспыхнул масштабный пожар, который оккупанты долгое время ликвидировали.

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