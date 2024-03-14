З 24 лютого 2022 року росіяни втратили 427 840 одиниць особового складу.

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Втрати ворога

  • особового складу – 427840 (+970);
  • танків – 6757 (+5);
  • бойових броньованих машин – 12938 (+17);
  • артилерійських систем – 10565 (+11);
  • РСЗВ – 1017 (+0);
  • засоби ППО – 717 (+2);
  • літаків / aircraft – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8220 (+15),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1920 (+1),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 13959 (+27) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 1708 (+9)