З 24 лютого 2022 року росіяни втратили 427 840 одиниць особового складу.
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Втрати ворога
- особового складу – 427840 (+970);
- танків – 6757 (+5);
- бойових броньованих машин – 12938 (+17);
- артилерійських систем – 10565 (+11);
- РСЗВ – 1017 (+0);
- засоби ППО – 717 (+2);
- літаків / aircraft – 347 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 8220 (+15),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1920 (+1),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 13959 (+27) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 1708 (+9)