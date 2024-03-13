Згідно зі звітом генштабу ЗСУ, на цій ділянці фронту протягом доби ЗСУ відбили 26 російських атак. Ворог намагався атакувати в районі 4 населених пунктів.

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У Третій штурмовій розповіли про оперативну ситуацію

У Третій штурмовій бригаді повідомили, що після відходу з Авдіївки та звільнення села Красногорівка продовжують давати відсіч окупантам на Авдіївському напрямку. Бійці Третьої штурмової мають на власному рахунку понад 500 ліквідованих окупантів, до 20 російських броньованих машин і танків. Окрім того, їм вдалося знищити ЗРК, артилерійські системи, САУ та автомобільну техніку противника.

Так, за чисельністю втрат, противнику було завдано критичного ураження на рівні полку, але переважаючі кількісно збройні сили Росії не відступають. Бойова обстановка залишається надскладною,

– додали в Третій штурмовій бригаді.

Хоча ситуація й залишається напруженою, однак українські захисники продовжують мужньо відбивати штурми й не дозволяють окупантам здійснювати прорив углиб позицій ЗСУ.

Які втрати ворога на Таврійському напрямку

В Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомили, що лише протягом минулої доби ліквідували 387 окупантів. Також ворог зазнав значних втрат у техніці. Так, ЗСУ знищили 45 одиниць різної техніки, серед якої:

2 танки,

10 ББМ,

12 артсистем,

1 РСЗВ,

1 СПГ (АГС),

16 автомобілів,

3 одиниці спецтехніки.

Також Сили оборони України знищили 1 склад боєприпасів, 5 важливих об'єктів ворога й нейтралізували 297 безпілотників різних типів.

На Авдіївському напрямку ворог застряг біля трьох сіл

Наступ росіян на Авдіївському напрямку втратив темп і окупанти буквально "застрягли" біля трьох населених пунктів. Зокрема, ворог намагається штурмувати Бердичі, Тоненьке та Орлівку, однак успіху не має.

"Лінія фронту хоча й залишається динамічною в деяких місцях, але загалом на трьох селах – Бердичі, Тоненьке та Орлівка тією чи іншою мірою противник застряг і стоїть на місці", – заявив Дмитро Лиховій.