Согласно отчету генштаба ВСУ, на этом участке фронта в течение суток ВСУ отбили 26 российских атак. Враг пытался атаковать в районе 4 населенных пунктов.
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В Третьей штурмовой рассказали об оперативной ситуации
В Третьей штурмовой бригаде сообщили, что после отхода из Авдеевки и освобождения села Красногоровка продолжают давать отпор оккупантам на Авдеевском направлении. Бойцы Третьей штурмовой имеют на своем счету более 500 ликвидированных оккупантов, до 20 российских бронированных машин и танков. Кроме того, им удалось уничтожить ЗРК, артиллерийские системы, САУ и автомобильную технику противника.
Так, по численности потерь, противнику было нанесено критическое поражение на уровне полка, но превосходящие количественно вооруженные силы России не отступают. Боевая обстановка остается сверхсложной,
– добавили в Третьей штурмовой бригаде.
Хотя ситуация и остается напряженной, однако украинские защитники продолжают мужественно отражать штурмы и не позволяют оккупантам осуществлять прорыв вглубь позиций ВСУ.
Какие потери врага на Таврическом направлении
В Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления сообщили, что только за прошедшие сутки ликвидировали 387 оккупантов. Также враг понес значительные потери в технике. Так, ВСУ уничтожили 45 единиц различной техники, среди которой:
- 2 танка,
- 10 ББМ,
- 12 артсистем,
- 1 РСЗО,
- 1 СПГ (АГС),
- 16 автомобилей,
- 3 единицы спецтехники.
Также Силы обороны Украины уничтожили 1 склад боеприпасов, 5 важных объектов врага и нейтрализовали 297 беспилотников различных типов.
На Авдеевском направлении враг застрял возле трех сел
Наступление россиян на Авдеевском направлении потеряло темп и оккупанты буквально "застряли" возле трех населенных пунктов. В частности, враг пытается штурмовать Бердичи, Тоненькое и Орловку, однако успеха не имеет.
"Линия фронта хотя и остается динамичной в некоторых местах, но в целом на трех селах – Бердычи, Тоненькое и Орловка в той или иной степени противник застрял и стоит на месте", – заявил Дмитрий Лиховий.