Долгое время россияне непрерывно наступали на Авдеевском направлении. Наши войска были вынуждены отойти из нескольких населенных пунктов. Что сейчас происходит на этом участке фронта, в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой, передает 24 Канал.

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Враг застрял и стоит на месте

По словам Лиховия, последние дни обстановка на Авдеевском направлении относительно стабилизировалась. В частности, уменьшилось количество вражеских атак. Если вчера там было отражено 23 штурма противника, то сегодня оккупанты совершили 14 атак в районе Бердичев, Тоненького, Первомайского и Невельского.

Также, как отмечает спикер, на этом направлении действия оккупантов являются более или менее локальными.

Линия фронта хотя и остается динамичной в некоторых местах, но в целом на трех селах – Бердичеве, Тоненькое и Орловка в той или иной степени противник застрял и стоит на месте,

– подытожил Лиховий.

Россияне изменили основное направление наступления

После Авдеевки главные усилия оккупанты сосредотачивают на Новопавловском направлении. Это бывшее Марьинское направление. В частности, враг не прекращает штурмы в районе села Новомихайловка.

Там противник просто бьется лбом в восточную окраину. Имеет целью продвижение вперед, прилагает большие усилия. Действительно, подтягивает туда резервы. Для него это в Донецкой области основное направление атаки после Авдеевки,

– заявил Лиховой.

Так, вчера Силы обороны на этом направлении отбили 39 атак. По словам представителя, это очень много. За последнее время, это пожалуй, больше всего осуществленных атак на одно направление.

Сегодня 6 марта россияне еще 13 раз безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Сейчас там самый большой ад. Еще сложная ситуация на Ореховском направлении, что в Запорожье.

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