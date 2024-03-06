Кто мог организовать подрыв коллаборантки, рассказал 24 Каналу Виктор Дудукалов – заместитель председателя Бердянского районного совета. После оккупации города женщина добровольно пошла на сотрудничество с агрессором и получила место в захватнической администрации, из-за чего украинские правоохранители возбудили в отношении нее дело за коллаборационизм.
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Кто мог взорвать авто
Скорее всего, за ликвидацией коллаборационистки Светланы Самойленко стоит партизанское движение. Однако всегда оставляем пространство для маневра, ведь иногда ФСБшники намеренно совершают такие действия в отношении незначительных лиц, чтобы сильнее закрутить гайки на оккупированных территориях.
Это довольно распространенная практика. Кого-то уничтожают, чтобы потом можно было увеличить репрессии,
– отметил Дудукалов.
Российские захватчики накануне псевдовыборов сгоняют на временно оккупированные территории тысячи спецназовцев. Случай с подрывом организатора путинских "выборов" может стать официальным поводом для того, чтобы россияне увеличили "меры безопасности".
Каждый, кто участвует в так называемых "выборах" президента России под прицелом, то ли партизан, то ли оккупантов. ФСБшники зачищают своих же приспешников.
Оккупанты почему-то говорят постоянно о какой-то "опасности". Возможно, они сами ее и создают. Но, если это была партизанская акция, то низкий поклон нашим людям, за то, что несмотря на тотальный контроль, совершают такие акции и заставляют коллаборантов нервничать,
– сказал заместитель председателя Бердянского районного совета.
Ярая сторонница России
На оккупированной территории Бердянского района уже псевдовыборы состоятся в третий раз и каждый раз происходят подобные инциденты.
Коллаборантка Светлана Самойленко работала в комиссии на путинских "выборах". Российские захватчики сообщили, что предательница Украины была членом так называемой избирательной комиссии с "решающим правом голоса". Ведь входила в так называемую партию "единой России".
На самом деле она была обычным работником "выборов". Стандартный преступник, которых достаточно на оккупированной территории. Оккупанты намеренно жалуются, что убили якобы важного кадра,
– отметил Дудукалов.
По его словам, это лицо уже не впервые участвовало в псевдовыборах россиян и была сторонницей оккупационной "власти".
Муж и совершеннолетний сын женщины также служат оккупантам. Сын предательницы Никита Самойленко до порабощения города работал дворником, а после российской оккупации стал заместителем так называемого городского головы.
"Представьте себе уровень той "власти". Все коллаборанты и предатели под прицелом. Надеюсь, что это не последняя удачная акция", – добавил заместитель председателя Бердянского районного совета.
Что известно о ликвидации предательницы
- В среду, 6 марта, в микрорайоне Колония временно оккупированного Бердянска прогремел взрыв. Начальница Бердянской городской военной администрации Виктории Галицина сообщила, что взорвали автомобиль коллаборационистки и сторонницы оккупантов на улице Герцена, 117.
- Впоследствии эту информацию подтвердили в ГУР МО. В ведомстве рассказали, что Светлана Самойленко стремилась выслужиться перед россиянами накануне псевдовыборов Владимира Путина. Поэтому запугивала и терроризировала бердянцев, заставляя их участвовать в незаконном фейковом голосовании.
- Известно, что так называемый военный комендант Бердянска полковник вооруженных сил России Бардин "назначил" Светлану Самойленко на должность "заместителя мэра по вопросам экономики, агросектора и финансов".