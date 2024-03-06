Хто міг організувати підрив колаборантки, розповів 24 Каналу Віктор Дудукалов – заступник голови Бердянської районної ради. Після окупації міста жінка добровільно пішла на співпрацю з агресором та отримала місце в загарбницькій адміністрації, через що українські правоохоронці порушили щодо неї справу за колабораціонізм.

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Хто міг підірвати авто

Найімовірніше, за ліквідацією колаборантки Світлани Самойленко стоїть партизанський рух. Проте завжди залишаємо простір для маневру, адже інколи ФСБшники навмисно вчиняють такі дії щодо незначних осіб, аби сильніше закрутити гайки на окупованих територіях.

Це доволі розповсюджена практика. Когось знищують, щоб потім можна було збільшити репресії,

– зауважив Дудукалов.

Російські загарбники напередодні псевдовиборів зганяють на тимчасово окуповані території тисячі спецпризначенців. Випадок з підривом організаторки путінських "виборів" може стати офіційним приводом для того, щоб росіяни збільшили "заходи безпеки".

Кожен, хто бере участь у так званих "виборах" президента Росії під прицілом, чи то партизан, чи то окупантів. ФСБшники зачищають своїх же посіпак.

Окупанти чогось кажуть постійно про якусь "небезпеку". Можливо, вони самі її і створюють. Але, якщо це була партизанська акція, то низький уклін нашим людям, за те, що попри тотальний контроль, вчиняють такі акції та змушують колаборантів нервувати,

– мовив заступник голови Бердянської районної ради.

Затята прихильниця Росії

На окупованій території Бердянського району вже псевдовибори відбудуться втретє і кожного разу стаються подібні інциденти.

Колаборантка Світлана Самойленко працювала у комісії на путінських "виборах". Російські загарбники повідомили, що зрадниця України була членом так званої виборчої комісії із "вирішальним правом голосу". Адже входила до так званої партії "єдіной Росії".

Насправді вона була звичайним працівником "виборів". Стандартний злочинець, яких достатньо на окупованій території. Окупанти навмисно жаліються, що вбили нібито важливого кадра,

– зазначив Дудукалов.

За його словами, ця особа вже не вперше брала участь у псевдовиборах росіян та була прихильницею окупаційної "влади".

Чоловік та повнолітній син жінки також служать окупантам. Син зрадниці Микита Самойленко до поневолення міста працював двірником, а після російської окупації став заступником так званого міського голови.

"Уявіть собі рівень тієї "влади". Всі колаборанти й зрадники під прицілом. Сподіваюсь, що це не остання вдала акція", – додав заступник голови Бердянської районної ради.

Що відомо про ліквідацію зрадниці