В етері 24 Каналу депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук розповів, як ворог готується до масштабної імітації виборчого процесу на ТОТ. Зазначимо, що росгвардійці, приватні охоронці та тітушки будуть супроводжувати членів "виборчих дільниць" та обходити будинки місцевих мешканців.

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Як окупанти готуються до "виборів"

Загроза не тільки у тому, що окупанти вже звезли 10 тисяч росгвардійців на тимчасово окуповані території. На жаль, кількість цих "гастролерів", а потім "спостерігачів" з автоматами невпинно збільшується. А все це росіяни роблять для "красивої" картинки, яку потім показуватимуть у своїх ефірах кремлівські пропагандисти.

Переважно росгвардійці дислокуються у великих населених пунктах, зокрема Мелітополі, Бердянську. На думку окупантів, ці міста розташовані у безпечному для них тилу,

– зазначив депутат Запорізької міської ради.

Окупаційна влада роздає завдання місцевим посіпакам і колаборантам, аби вони періодично робили обходи по квартирах й разом з цим проводили ретельні перевірки. Людей посеред вулиць починають дедалі частіше зупиняти для незрозумілих перевірок. У гонитві за "красивою" картинкою для пропагандистів окупанти доходять до маразму.

Днями ФСБшники затримали трьох мешканців Мелітополя і звинуватили їх у тому, що вони нібито виготовляли компоненти для хімічної зброї,

– мовив Кирильчук.

Проте кудись зникла "креативна" ініціатива росіян, коли вони возили по площах телевізори на газелях, де транслювали відеозвернення Владіміра Путіна. Зараз колаборанти переважно кучкуються у захоплених навчальних закладах та комунальних установах.

Що кажуть в ОВА про підготовку до псевдовиборів на ТОТ

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що на час так званих президентських виборів окупанти відновили облави в населених пунктах Мелітопольського району. Росіяни влаштовують обшуки та перевірки документів під приводом пошуку наркотиків чи перевірки законності зберігання зброї.

"Вибори" в окупації – це не звичний нам демократичний процес, а фарс, результати якого не визнає жодна цивілізована країна світу,

– написав Федоров.

Також він розповів, що противник звозить "волонтерів" з "роти бойового братерства" та долучає до контролю "громадськість" з-поміж зрадників та колаборантів.

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