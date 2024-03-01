В эфире 24 Канала депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук рассказал, как враг готовится к масштабной имитации избирательного процесса на ВОТ. Отметим, что росгвардейцы, частные охранники и титушки будут сопровождать членов "избирательных участков" и обходить дома местных жителей.

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Как оккупанты готовятся к "выборам"

Угроза не только в том, что оккупанты уже свезли 10 тысяч росгвардейцев на временно оккупированные территории. К сожалению, количество этих "гастролеров", а затем "наблюдателей" с автоматами неуклонно увеличивается. А все это россияне делают для "красивой" картинки, которую потом будут показывать в своих эфирах кремлевские пропагандисты.

Преимущественно росгвардейцы дислоцируются в крупных населенных пунктах, в частности Мелитополе, Бердянске. По мнению оккупантов, эти города расположены в безопасном для них тылу,

– отметил депутат Запорожского городского совета.

Оккупационная власть раздает задания местным муртадам и коллаборационистам, чтобы они периодически делали обходы по квартирам и вместе с этим проводили тщательные проверки. Людей посреди улиц начинают все чаще останавливать для непонятных проверок. В погоне за "красивой" картинкой для пропагандистов оккупанты доходят до маразма.

На днях ФСБшники задержали трех жителей Мелитополя и обвинили их в том, что они якобы изготавливали компоненты для химического оружия,

– сказал Кирильчук.

Однако куда-то исчезла "креативная" инициатива россиян, когда они возили по площадям телевизоры на газелях, где транслировали видеообращение Владимира Путина. Сейчас коллаборационисты преимущественно кучкуются в захваченных учебных заведениях и коммунальных учреждениях.

Что говорят в ОВА о подготовке к псевдовыборам на ВОТ

Председатель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что на время так называемых президентских выборов оккупанты возобновили облавы в населенных пунктах Мелитопольского района. Россияне устраивают обыски и проверки документов под предлогом поиска наркотиков или проверки законности хранения оружия.

"Выборы" в оккупации – это не привычный нам демократический процесс, а фарс, результаты которого не признает ни одна цивилизованная страна мира,

– написал Федоров.

Также он рассказал, что противник свозит "волонтеров" из "роты боевого братства" и приобщает к контролю "общественность" из числа предателей и коллаборационистов.

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