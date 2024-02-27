Інституту вивчення війни інформує, що російський президент 26 лютого підписав два укази, які офіційно відновлюють Московський та Ленінградський військові округи. Ці документи підтверджують значні зусилля Кремля щодо військової реструктуризації.

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Росія має максималістські цілі

Перший указ. Путін позбавив Північний флот статусу "міжвидової стратегічної територіальної організації". Передано землі Північно-західного федерального округу, які раніше перебували під командуванням флоту, до новоутвореного Ленінградського військового округу.

Путін позбавив Північний флот статусу "міжвидової стратегічної територіальної організації". Передано землі Північно-західного федерального округу, які раніше перебували під командуванням флоту, до новоутвореного Ленінградського військового округу. Другий указ. Формально відновлено Ленінградський та Московський військові округи. Ленінградський взяв під своє управління більшість територій, що раніше належали Північному флоту, а Московський — території, які раніше були під Західним військовим округом.

За словами аналітиків, включення окупованих територій України до Південного військового округу демонструє намір Кремля здійснили повну анексію цих територій.

Включення як окупованих, так і неокупованих частин української території додатково свідчить про те, що Росія підтримує максималістські цілі в Україні та прагне повністю анексувати всі п'ять цих українських територій,

– зазначають в ISW.

Експерти додають, що саме другий указ, з-поміж іншого, включає окуповані Україною території до Південного військового округу. Зокрема, всю Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області, а також Крим, який входив до складу Південного військового округу з 2014 року.

Важливо! Йдеться не лише частини, які наразі перебувають під російською окупацією, але й ті землі, що залишаються під контролем України. Це вкотре підтверджує агресивні плани Кремля щодо нашої держави.

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Додамо, що аналітики з Інституту вивчення війни констатували: Росія повернула стратегічну ініціативу на полі бою. Однак водночас в ISW пояснили, що слід зробити Україні, щоб змінити ситуацію. Власне, російські окупанти у недалекій перспективі матимуть можливість:

маневрувати концентрацією резервів;

виграти час, змушуючи Україну оборонятися.

За словами експертів, наші захисники можуть позбавити Росію цих можливостей лише в тому разі, якщо вони матимуть достатньо ресурсів. Сили оборони повинні кинути виклик російській ініціативі та проводити власні наступальні операції у 2024 році.