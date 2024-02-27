Аналітики кажуть, що така ситуація триватиме до того часу, поки вороги зможуть утримувати ініціативу. Також в ISW пояснили, що зробити, щоб змінити ситуацію.

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Що кажуть в ISW про стратегічну ініціативу окупантів на полі бою

Аналітики американського Інституту вивчення війни пригадали слова Володимира Зеленського від 25 лютого 2024 року. Президент України заявив, що Росія готує новий наступ, який почнуть наприкінці травня або влітку 2024 року.

За словами Зеленського, Україна має чіткий план протидії російським військам.

ISW продовжує оцінювати, що російські війська повернули собі ініціативу на всьому театрі військових дій після контрнаступу України влітку 2023 року і що Росія, ймовірно, зможе визначати час, місце і масштаб майбутніх наступальних операцій в Україні,

– пояснили аналітики.

Вони також зауважили, що у випадку, якщо Україна вестиме активну оборону на всьому театрі військових дій у 2024 році, то тим самим віддасть стратегічну ініціативу Росії.

У такому випадку російські окупанти матимуть можливість:

маневрувати концентрацією резервів,

визначати, як і куди розподіляти ресурси, змушуючи Україну відповідати обороною, поки Росія зберігає стратегічну ініціативу.

"Українські війська можуть позбавити Росію цих можливостей, якщо вони матимуть достатньо засобів, щоб кинути виклик російській ініціативі та проводити власні наступальні операції у 2024 році", – відсумували аналітики.

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