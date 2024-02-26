В інтерв'ю журналістам CNN український президент наголосив, що цим також активно займається й головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Зокрема, генерал розробляє дві стратегії війни, за якими буде йти Україна.

До теми Відповім мовою наших військових, – Зеленського попросили оцінити становище України

Зеленський розповів про два плани війни, які готує Сирський

Глава держави наголосив, що людей в Україні можуть підготувати. Але якщо від партнерів, зокрема від США, не буде боєприпасі, то і бригади не будуть готові… не тільки до контрнаступу, але й до оборони.

За словами Зеленського, час має вирішальне значення, адже Росія може спробувати новий наступ вже наприкінці травня 2024 року. Тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зараз розробляє два варіанти плану подальших дій: у разі якщо Київ отримає допомогу США або ж ні.

Крім того, Зеленський додав, що спілкувався зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном щодо пакета допомоги та почувався оптимістично після цієї розмови.

Він сказав, що зробить все, щоб підтримати Україну, і він на нашому боці. Він розуміє, наскільки героїчні наші люди, воїни й мирне населення,

– сказав він.

Зеленський додав, що, хоча він розуміє, що США йдуть до виборів, він сподівається, що домовленості вдасться досягти.

"Якщо вони передумають, для нас це велика проблема", – наголосив український глава держави.

Росія поширює свої наративи серед партнерів

Зеленський також сказав журналістам CNN, що Росія витрачає "мільярди" на поширення неправдивої інформації про війну, і що вона успішно використовує дезінформацію як зброю та впливає на дискусію в США.

Мене здивувало, що вони сильні (у пропаганді – 24 Канал) навіть у США, в ЄС, у всьому світі. Вони вклали в це багато грошей,

– пояснив глава держави.

Зокрема, за словами президента, завищення кількості українських втрат є лише одним із прикладів того, як Росія поширює неправдиві наративи. Наразі ця цифра, за даними президента, становить 31 тисячу.

Він сказав, що важливо поділитися цими цифрами, бо "з України вистачить брехні", додавши, що навіть деякі американські політики ділилися дуже неточними цифрами.

Відповідаючи на заяву сенатора США Джеймса Девіда Венса про те, що результат війни не зміниться, навіть якщо Україна отримає гроші, Зеленський сказав, що американець "не розуміє, що тут відбувається".

Зверніть увагу! Під час пресконференції Володимир Зеленський вперше озвучив втрати України з початку повномасштабного вторгнення Росії. За його даними, на фронті загинула 31 тисяча українських захисників.