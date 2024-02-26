На спільній пресконференції із прем'єром Болгарії Ніколаєм Денковим, який сьогодні разом із делегацією прибув із візитом до Києва, президент Зеленський розповів, у якій ситуації наразі перебуває наша країна, передає 24 Канал.

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"Мовою військових"

Глава держави зауважив, що коротко становище України не опишеш. Якщо охопити всі питання: фронту, економіки, стосунків з партнерами, підтримку чи непідтримку суспільств наших сусідів, події на кордоні – це все займе багато часу.

Тому президент зазначив, що хотів би відповісти просто, використовуючи мову наших військових, коли їх питають про те, яка ситуація на полі бою.

Ситуація складна, але повністю контрольована,

– підсумував Зеленський.

Прем'єр Денков своєю чергою наголосив, що допомога Україні тотожна допомозі усій Європі, зокрема Болгарії.

В України попереду – складні місяці

На вчорашній пресконференції, 25 лютого, яку президент провів за підсумками форуму "Україна. Рік 2024", де виступали усі представники політично-військового керівництва країни, Зеленський вже розповідав про положення, в яком опинилася наша країна.

Зокрема, глава держави наголосив, що попереду – а саме у березні та квітні – на Україну чекають непрості часи, оскільки вона зазнаватиме тисків політичних та фінансових із різних боків. Ба більше, на фронті ситуація справді надзвичайно важка. До того ж Росія планує наступальні дії на кінець травня – початок червня.

Зверніть увагу! 17 лютого Сили оборони були вимушені вийти з Авдіївки. А 26 лютого стало відомо про відступ наших сил з села Ласточкине. Ворог продовжує тиснути і наступати на Авдіївському напрямку.

Зеленський про те, як здолати Росію

Окремо президент підкреслив на важливості постачання союзниками зброї. За його словами, лише десяток засобів ППО, а саме Patriot могли б змінити перебіг війни.

Зеленський зазначив, що якби Україна у найближчі місяці змогла б отримати 10 систем Patriot для ключових індустріальних центрів, якби ці системи ми могли б застосувати ближче до фронту, то росіяни б відступили. Це дозволило б зламати російську оборону, а нашим військам піти вперед.

Президент наголосив, що зброї, яка може переламати хід війни, – є прийнамні дві – три. Якби українські військові отримали б це озброєння, то російській армії настав би кінець.

Глава держави висловив сподівання, щоо Конгрес таки схвалить фінансування допомоги Україні. За його словами, у США знають, що це питання треба вирішити упродовж місяця.

Крім того, Зеленський заявив, що слабким місцем Путіна є гроші. Отже, передача Україні заморожених російських активів за кордоном без жодних умов було б справжнім ударом для диктатора і змусило б його шукати шляхи завершення війни.