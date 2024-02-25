Саме тому, вважає президент, рішення країн вільного світу про передачу заморожених російських активів було б справжнім ударом під дих для очільника Кремля, передає 24 Канал.

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"Без крові, але влучно"

За словами Зеленського, гроші – номер один для Путіна. Тому послабити російського диктатора можна, позбавивши його цих коштів.

Президент нагадав, що у Європі за кордоном перебувають 300 мільярдів заморожених російських активів. Якщо усі країни разом без жодних умов передадуть цю суму Україні, то такий стан справ сильно послабить Путіна. Це буде ще одним доказом того, що він не здатний захистити бізнес і олігархів зі свого оточення.

Зеленський переконаний, що тоді очільник Кремля буде вимушений "дзвонити усім" та шукати шляхи завершення війни.

Довідка: На початку року глава держави закликав країни союзниці передати на користь Україні заморожені російські активи. Відомо, що 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила одне з ключових рішень, яким дозволила використовувати прибуток від заморожених активів Росії для України.

Які ще заяви робив Зеленський: що відомо