Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україні буде складно найближчі місяці. Про це він сказав на великій пресконференції у неділю, 25 лютого, передає 24 Канал.

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Чому Україні буде складно

Як пояснив президент, у США зараз є колихання. Воно має вплив на деякі держави. При цьому Зеленський зауважив, що країни ЄС відповідною підтримкою України показали свою здатність бути лідерами.

Нам буде складно в березні – квітні. Ми будемо проходити цей період такий різних хвиль. І політичних, і фінансових, і тиску різного. Так воно і буде. Росія буде готувати контрнаступальні дії на початку літа або в кінці травня місяця. Якщо зможуть, вони будуть готуватись,

– заявив український лідер.

Зеленський наголосив, що Україна готуватиметься до бою. Президент вважає, що бій російських окупантів, який почався з 8 жовтня, не приніс загарбникам ніякого результату. За його словами, Україна підготує свій план та буде йти їм.

Український лідер також заявив, що президентські вибори у США стануть переломним моментом. З цього приводу українське керівництво буде розуміти, що далі відбуватиметься.

Я вважаю, що ми зможемо провести перший саміт. При принаймні ми зробимо все, щоб підготувати документ для всього світу, який може привести до закінчення війни, яка повинна закінчитись справедливим миром для нас, для всіх, для України,

– додав він

Повертаючись до питання журналіста, український лідер зауважив, що те, який вигляд може мати цей рік або кінець 2024-го, залежить від багатьох речей. Зеленський навів приклад з ППО.

Як пояснив президент, якщо Україна сьогодні або у найближчі місяці змогла отримати 10 систем Patriot для своїх ключових індустріальних центрів і якби наша держава могла застосувати ці системи ближче до лінії фронту, то загарбники б до нас не підійшли, а відступили. За його словами, тоді б наші воїни зламали російські лінії оборони та пішли б вперед.