Владимир Зеленский дал понять, что Украине будет сложно в ближайшие месяцы. Об этом он сказал на большой пресс-конференции в воскресенье, 25 февраля, передает 24 Канал.

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Почему Украине будет сложно

Как пояснил президент, в США сейчас есть колебание. Оно оказывает влияние на некоторые государства. При этом Зеленский отметил, что страны ЕС соответствующей поддержкой Украины показали свою способность быть лидерами.

Нам будет сложно в марте – апреле. Мы будем проходить этот период таких разных волн. И политических, и финансовых, и давления разного. Так и будет. Россия будет готовить контрнаступательные действия в начале лета или в конце мая. Если они смогут, они будут готовиться,

– заявил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет готовиться к бою. Президент считает, что начавшийся 8 октября бой российских оккупантов не принес захватчикам никакого результата. По его словам, Украина подготовит свой план и будет следовать ему.

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Украинский лидер также заявил, что президентские выборы в США станут переломным моментом. После них украинское руководство будет понимать, что будет дальше происходить.

Я считаю, что мы сможем провести первый саммит. По крайней мере, мы сделаем все, чтобы подготовить документ для всего мира, который может привести к окончанию войны – она должна закончиться справедливым миром для нас, для всех, для Украины,

– добавил он.

Возвращаясь к вопросу журналиста, украинский лидер отметил, что как может выглядеть этот год или конец 2024-го – зависит от многих вещей. Зеленский привел пример с ПВО.

Как пояснил президент, если Украина сегодня или в ближайшие месяцы смогла бы получить 10 систем Patriot для своих ключевых индустриальных центров и если бы наше государство могло применить эти системы ближе к линии фронта, то захватчики к нам не подошли бы, а отступили. По его словам, тогда наши воины сломали бы российские линии обороны и пошли бы вперед. Глава государства подчеркнул, что 10 Patriot кардинально изменили бы ситуацию.

Я привел вам один пример. И таких названий, поверьте мне, два – три и конец их (российской – 24 Канал) обороне, просто конец. И тогда вы сможете ответить на вопрос: так почему у Украины этого нет? Ну значит, это не всем нужно. Значит, не все возможно, или, значит, это впереди,

– заметил президент.

Зеленский добавил, что от этого зависит, каким будет конец 2024 года.