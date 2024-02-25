Именно поэтому, считает президент, решение стран свободного мира о передаче замороженных российских активов было бы настоящим ударом под дых для главы Кремля, передает 24 Канал.

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"Без крови, но метко"

По словам Зеленского, деньги – номер один для Путина. Поэтому ослабить российского диктатора можно, лишив его этих средств.

Президент напомнил, что в Европе за рубежом находятся 300 миллиардов замороженных российских активов. Если все страны вместе без всяких условий передадут эту сумму Украине, то такое положение дел сильно ослабит Путина. Это будет еще одним доказательством того, что он не способен защитить бизнес и олигархов из своего окружения.

Зеленский убежден, что тогда глава Кремля будет вынужден "звонить всем" и искать пути завершения войны.

Справка: В начале года глава государства призвал страны-союзники передать в пользу Украины замороженные российские активы. Известно, что 12 февраля Совет Евросоюза утвердил одно из ключевых решений, которым разрешил использовать прибыль от замороженных активов России для Украины.

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