В ответ на незаконное полномасштабное вторжение России в Украину, Европейский Союз заморозил активы Центрального банка России. В то же время согласно новому решению Совета ЕС от 12 февраля, доходы от этих активов отделят и в недалеком будущем, очевидно, смогут использовать для помощи Украине.

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ЕС на пути к полной передаче российских активов Украине

Решение Совета ЕС устанавливает четкие правила для депозитариев, которые удерживают замороженные активы, запрещая им распоряжаться полученными чистыми доходами.

Соответствующие средства в дальнейшем могут быть использованы на поддержку Украины. Благодаря им бюджет Евросоюза наполнится дополнительными ресурсами на восстановление и реконструкцию нашего государства.

Совет принял решение и постановление, разъясняющие обязательства центральных депозитариев ценных бумаг. Они держат активы и резервы Центрального банка России, на которые были наложены санкции ЕС,

– говорится в сообщении.

Уточним еще раз, что фактически этими правилами ЕС определяет правовой статус сверхприбылей от обездвиженных активов России. Кроме того, обязывает хранить их на отдельных счетах.

Соответствующими доходами от российских активов депозитарии распоряжаться не могут, однако надзорные органы в каждой стране по обращению депозитария могут принимать индивидуальные решения о "высвобождении доли этой чистой прибыли".

"Это решение открывает путь к принятию Советом решения о возможном создании финансового взноса в бюджет ЕС из этих чистых доходов для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе", – констатируют в Совете ЕС.

Обратите внимание! По разным оценкам, около 260 миллиардов евро активов Центрального банка России было заморожено в форме ценных бумаг и наличности в юрисдикциях партнеров G7, ЕС и Австралии. Большинство из них – именно в ЕС.

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