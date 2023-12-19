Об этом 24 Каналу рассказал политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что еще в начале полномасштабного вторжения к России применяли другую логику. Ее считали более-менее порядочным членом международного сообщества, поэтому вопрос передачи этих активов затормозили.

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Сейчас ситуация несколько иная. Логика по отношению к России изменилась. Передача замороженных российских активов начинает рассматриваться как один из инструментов нанесения геополитического удара и поражения. Нужно, чтобы Россия наконец-то осознала, что она агрессор.

Пропагандисты пытаются запугивать

Как отметил Осипенко, российские пропагандисты уже угрожают, утверждая, что никакой передачи активов не будет. Мол, если бы Запад хотел, то сделал бы все это в начале полномасштабной войны. Также такие действия могут повлечь за собой недоверие к доллару и евро.

Действительно, российская пропаганда пытается давить, чтобы передачи активов не произошло. Здесь нужно работать через контрпропаганду.

Думаю, что в ответ контрпропаганда должна объяснить, что Россия, которая не соблюдает международные правила, не имеет права на защиту частной собственности. Она – агрессор. Она силой изменяет границы, не признает нормы. А в 2020 году они внесли изменения в Конституцию, где признали, что их национальное право преобладает над международным. Если страна сделала себе такие рамки, то зачем требовать, чтобы к ней применяли международное право и защищали ее активы за рубежом?

– подчеркнул Осипенко.

Что известно об активах России за границей: коротко