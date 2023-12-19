Про це 24 Каналу розповів політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що ще на початках повномасштабного вторгнення до Росії застосовували іншу логіку. Її вважали більш-менш порядним членом міжнародної спільноти, тому й питання передачі цих активів загальмувало.

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Зараз ситуація дещо інша. Логіка щодо Росії змінилася. Передача заморожених російських активів починає розглядатися як один з інструментів завдання геополітичного удару та поразки. Потрібно, щоб Росія усвідомила, що вона – агресор.

Пропагандисти пробують залякувати

Як наголосив Осипенко, російські пропагандисти вже погрожують та стверджують, що ніякої передачі активів не буде. Мовляв, якби Захід хотів, то зробив би це на початку повномасштабної війни. Також такі дії можуть спричинити те, що впаде довіра до долара та євро.

Дійсно, російська пропаганда намагається тиснути, щоб передачі активів не сталося. Тут потрібно працювати через контрпропаганду.

Думаю, що у відповідь контрпропаганда має пояснити, що Росія, яка не дотримується міжнародних правил, не має права на захист приватної власності. Вона агресор. Вона силою змінює кордони, не визнає норми. А у 2020 році вони внесли зміни в Конституцію, де визнали, що їх національне право домінує над міжнародним. Якщо країна зробила собі такі рамки, то як вимагати, щоб до неї застосовували міжнародне право і захищали її активи за кордоном?

– підкреслив Осипенко.

Що відомо про активи Росії за кордоном: коротко